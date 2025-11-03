DAX24.208 +1,0%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,71 -1,3%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.621 -2,4%Euro1,1517 -0,2%Öl64,75 -0,5%Gold4.016 +0,4%
Ausblick

Ausblick: Telefonica stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

03.11.25 14:01 Uhr
Telefonica öffnet die Bücher - womit Experten rechnen.

Telefonica präsentiert am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,097 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Telefonica einen Verlust von -0,010 EUR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Telefonica in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 9,00 Milliarden EUR im Vergleich zu 10,02 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,197 EUR aus. Im Vorjahr waren -0,060 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 36,39 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 41,32 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Analysen zu Telefonica S.A.

DatumRatingAnalyst
10.02.2025Telefonica BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.06.2024Telefonica SellDeutsche Bank AG
13.06.2024Telefonica NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.11.2023Telefonica BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.10.2023Telefonica UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.02.2025Telefonica BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2023Telefonica BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2023Telefonica BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.12.2022Telefonica BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2022Telefonica BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.06.2024Telefonica NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.10.2023Telefonica Equal WeightBarclays Capital
03.08.2023Telefonica Equal WeightBarclays Capital
28.07.2023Telefonica Equal WeightBarclays Capital
05.06.2023Telefonica Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.06.2024Telefonica SellDeutsche Bank AG
23.10.2023Telefonica UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.11.2022Telefonica UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.09.2022Telefonica UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Telefonica UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Telefonica S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen