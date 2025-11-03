Ausblick: Telefonica stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausblick

Telefonica öffnet die Bücher - womit Experten rechnen.

Telefonica präsentiert am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,097 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Telefonica einen Verlust von -0,010 EUR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Telefonica in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 9,00 Milliarden EUR im Vergleich zu 10,02 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,197 EUR aus. Im Vorjahr waren -0,060 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 36,39 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 41,32 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net