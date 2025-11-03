Ausblick: Telefonica stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Telefonica öffnet die Bücher - womit Experten rechnen.
Werte in diesem Artikel
Telefonica präsentiert am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,097 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Telefonica einen Verlust von -0,010 EUR je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Telefonica in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 9,00 Milliarden EUR im Vergleich zu 10,02 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,197 EUR aus. Im Vorjahr waren -0,060 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 36,39 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 41,32 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Telefonica
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Telefonica
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Telefonica News
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Telefonica S.A.
Analysen zu Telefonica S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.02.2025
|Telefonica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.06.2024
|Telefonica Sell
|Deutsche Bank AG
|13.06.2024
|Telefonica Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.2023
|Telefonica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.2023
|Telefonica Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.02.2025
|Telefonica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.2023
|Telefonica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.2023
|Telefonica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.12.2022
|Telefonica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.2022
|Telefonica Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.06.2024
|Telefonica Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.10.2023
|Telefonica Equal Weight
|Barclays Capital
|03.08.2023
|Telefonica Equal Weight
|Barclays Capital
|28.07.2023
|Telefonica Equal Weight
|Barclays Capital
|05.06.2023
|Telefonica Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.06.2024
|Telefonica Sell
|Deutsche Bank AG
|23.10.2023
|Telefonica Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.11.2022
|Telefonica Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.09.2022
|Telefonica Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2022
|Telefonica Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Telefonica S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen