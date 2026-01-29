DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,26 -6,5%Nas23.638 +0,8%Bitcoin66.858 +3,0%Euro1,1797 -0,5%Öl66,05 -6,6%Gold4.668 -4,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt weit im Plus -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold, Silber & Kryptos auf Talfahrt -- NVIDIA, SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Euro: Trump-Warnindikator auf neuem Hoch Euro: Trump-Warnindikator auf neuem Hoch
Aktien von Infineon, ASML, SK hynix und Samsung erholen sich von Korrektur - Das steckt dahinter Aktien von Infineon, ASML, SK hynix und Samsung erholen sich von Korrektur - Das steckt dahinter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!

XETRA-SCHLUSS/DAX erwischt guten Start in den Februar

02.02.26 17:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
28,64 EUR 0,50 EUR 1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
175,78 EUR 5,76 EUR 3,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nach einem zögerlichen Start ist es am Montag am deutschen Aktienmarkt im Tagesverlauf deutlicher nach oben gegangen. Mit Blick auf die Entwicklung lieferte der DAX im Januar nahezu eine Nullnummer ab. Am Ende des Tages schloss er 1,1 Prozent höher bei 24.798. Für gute Stimmung unter Anlegern sorgte am Vormittag die Revision des Einkaufsmanager-Index für die deutsche Industrie. Der Index wurde auf 49,1 nach 48,7 in der ersten Lesung nach oben genommen. Am Nachmittag überraschte aus den USA der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes, er konnte per Januar die Konsensschätzung sowie die Marke von 50 Punkten übertreffen.

Wer­bung

Volatilität bei Edelmetallen weiter extrem hoch

Positiv zu werten war, dass der Abverkauf bei Edelmetallen in den vergangenen Tagen nicht auf die Aktien übergesprungen ist. Dem Abverkauf am Morgen folgte zunächst die Erholung, der am Nachmittag eine erneute Schwäche folgte. Die Volatilität der Edelmetallpreise dürfte in den kommenden Tagen langsam aus dem Markt weichen. Nach einem Tief bei 4.403 und einem Hoch bei 4.892,80 Dollar notierte die Feinunze gegenüber Freitag zuletzt 4,9 Prozent tiefer bei 4.654 Dollar. Gegenüber dem Jahresstart bedeutete es immerhin noch ein Plus von 7 Prozent.

Ein wichtiger Termin in dieser Woche ist die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag. Während fest davon ausgegangen wird, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen bestätigen wird, dürfte die aktuelle Euro-Stärke zum Dollar die Aufmerksamkeit der Notenbanker zunehmend auf sich ziehen. Der Euro scheint zuletzt sein Hoch bei 1,20 Dollar gesehen zu haben, zuletzt handelte er mit 1,18 bereits deutlich darunter.

Die Berichtssaison zum Schlussquartal 2025 hatte in der Vorwoche mit SAP eine extrem negative Überraschung parat, nach dem Absturz in der Vorwoche ging es nun um 2,7 Prozent nach oben. Mit einem Plus von 2 Prozent gehörte zudem die Aktie der Deutschen Telekom zu den Gewinnern. Historisch gesehen neigen die Aktien der Telekom sowie der US-Tochter nach einem schwachen Jahresende zu einer deutlichen Erholung in den ersten zwei Monaten des neuen Jahres, hieß es jüngst bei den UBS-Analysten.

Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.797,52 +1,1% +0,2%

DAX-Future 24.882,00 +1,2% -0,6%

XDAX 24.791,84 +1,2% -0,3%

MDAX 31.512,09 +1,1% +1,8%

TecDAX 3.641,51 +0,8% -0,2%

SDAX 18.128,17 +0,5% +5,0%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,94 -18

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

Wer­bung

DAX 32 8 0 3.828,0 57,2 4.792,7 65,4

MDAX 36 14 0 625,4 24,1 611,8 22,4

TecDAX 18 11 1 1.123,3 22,6 1.636,3 27,1

SDAX 41 24 5 140,0 10,4 156,9 10,0

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2026 11:54 ET (16:54 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.01.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
30.01.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026SAP SE BuyUBS AG
30.01.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.2026SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
30.01.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026SAP SE BuyUBS AG
30.01.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.2026SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen