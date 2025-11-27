DAX 23.756 -0,1%ESt50 5.650 -0,1%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,38 -1,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.731 +0,1%Euro 1,1571 -0,2%Öl 63,72 +0,5%Gold 4.167 +0,2%
Telefonica Aktie

3,75 EUR -0,02 EUR -0,50 %
STU
3,51 CHF -0,01 CHF -0,40 %
BRX
Marktkap. 21,09 Mrd. EUR

Div. Rendite 6,17%
WKN 850775

ISIN ES0178430E18

Symbol TEFOF

JP Morgan Chase & Co.

Telefonica Neutral

09:21 Uhr
Telefonica Neutral
Telefonica S.A.
3,75 EUR -0,02 EUR -0,50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Telefonica auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,90 Euro belassen. Nach dem Rekordjahr 2024 und dem mäßigeren laufenden Jahr dürfte 2026 die seit langem erwartete Branchenkonsolidierung stattfinden, schrieb Akhil Dattani in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Schwäche der Branchenriesen Deutsche Telekom und Telefonica habe die deutlichen Kursgewinne vieler Werte aufgrund von Konsolidierungsfantasie überschattet. Das Umsatzwachstum dürfte mäßig bleiben, die Ergebnisentwicklung aber von Kostensenkungen und Kapitaldisziplin profitieren. Noch wichtiger sei die anhaltende Konsolidierungsfantasie bei immer noch zu niedrigen Bewertungen. Dattanis Favoriten für 2026 sind Orange, Bouygues , SES, BT, Tele2, Telia , Sinch und Deutsche Telekom (alle "Overweight"). Negativ sieht er indes Sunrise, Swisscom, Nos und Vodafone (alle "Underweight")./gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Telefonica Neutral

Unternehmen:
Telefonica S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3,90 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
3,79 €		 Abst. Kursziel*:
2,82%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
3,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,03%
Analyst Name:
Akhil Dattani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

