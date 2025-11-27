Telefonica Aktie
Marktkap. 21,09 Mrd. EURDiv. Rendite 6,17%
WKN 850775
ISIN ES0178430E18
Symbol TEFOF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Telefonica auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,90 Euro belassen. Nach dem Rekordjahr 2024 und dem mäßigeren laufenden Jahr dürfte 2026 die seit langem erwartete Branchenkonsolidierung stattfinden, schrieb Akhil Dattani in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Schwäche der Branchenriesen Deutsche Telekom und Telefonica habe die deutlichen Kursgewinne vieler Werte aufgrund von Konsolidierungsfantasie überschattet. Das Umsatzwachstum dürfte mäßig bleiben, die Ergebnisentwicklung aber von Kostensenkungen und Kapitaldisziplin profitieren. Noch wichtiger sei die anhaltende Konsolidierungsfantasie bei immer noch zu niedrigen Bewertungen. Dattanis Favoriten für 2026 sind Orange, Bouygues
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Telefonica S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
3,90 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3,79 €
|Abst. Kursziel*:
2,82%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
3,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,03%
|
Analyst Name:
Akhil Dattani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
