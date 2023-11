Goldman Sachs Group Inc.

Telefonica Buy

12:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Telefonica von 4,70 auf 4,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Studie überarbeitete Analyst Andrew Lee mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen und den Kapitalmarkttag seine Annahmen und berücksichtigt dabei auch die Konzernprognosen bis 2026. Die Telefongesellschaft wachse zwar etwas weniger als gedacht, die operative Schlagkraft sei aber besser als erwartet./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2023 / 09:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com