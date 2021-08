LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica nach Zahlen für das zweite Quartal von 4,30 auf 4,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Grundsätzlich habe der Telekomkonzern gut abgeschnitten mit einer starken Entwicklung in Deutschland und einer Erholung in Lateinamerika, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Montag vorliegenden Studie. Im spanischen Heimatgeschäft zeichne sich aber noch keine Stabilisierung ab und die Verschuldung bleibe hoch./mis/zb