Buy, hold, sell?

Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Meta Platforms-Aktie angepasst

03.11.25 09:11 Uhr
NASDAQ-Aktie Meta im Oktober 2025: So schätzen Analysten die Entwicklung ein | finanzen.net

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
567,80 EUR 4,00 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Oktober 2025 haben 19 Experten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie analysiert.

19 Experten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Meta Platforms (ex Facebook) ein Kursziel von 861,89 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 213,54 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 648,35 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG915,00 USD41,1330.10.2025
Jefferies & Company Inc.910,00 USD40,3630.10.2025
RBC Capital Markets810,00 USD24,9330.10.2025
JP Morgan Chase & Co.800,00 USD23,3930.10.2025

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.09.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.09.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

