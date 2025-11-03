Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Meta Platforms-Aktie angepasst
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im abgelaufenen Monat.
Im Oktober 2025 haben 19 Experten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie analysiert.
19 Experten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Meta Platforms (ex Facebook) ein Kursziel von 861,89 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 213,54 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 648,35 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|915,00 USD
|41,13
|30.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|910,00 USD
|40,36
|30.10.2025
|RBC Capital Markets
|810,00 USD
|24,93
|30.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|800,00 USD
|23,39
|30.10.2025
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
