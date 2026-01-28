Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,42 Bio. EURKGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 800 auf 825 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Doug Anmuth sieht eine enorme Beschleunigung im KI-Bereich, wie er am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht des Internetkonzerns schrieb. Auch Umsätze und Investitionen nähmen weiter Fahrt auf./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:44 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:52 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Meta
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 825,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 668,73
|Abst. Kursziel*:
23,37%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 729,36
|Abst. Kursziel aktuell:
13,11%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 843,75
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|12:46
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|08:01
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:46
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|08:01
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:46
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|08:01
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Reduce
|HSBC
|31.01.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|02.02.23
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.