Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

Marktkap. 1,42 Bio. EUR

KGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
12:46 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook)
610,80 EUR 49,80 EUR 8,88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 800 auf 825 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Doug Anmuth sieht eine enorme Beschleunigung im KI-Bereich, wie er am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht des Internetkonzerns schrieb. Auch Umsätze und Investitionen nähmen weiter Fahrt auf./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:44 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:52 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 825,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 668,73		 Abst. Kursziel*:
23,37%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 729,36		 Abst. Kursziel aktuell:
13,11%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 843,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

12:46 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
08:01 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
22.01.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

finanzen.net Facebook-Mutter zieht Bilanz Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter übertrifft alle Erwartungen - Milliardenschwere KI-Ausgaben geplant Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter übertrifft alle Erwartungen - Milliardenschwere KI-Ausgaben geplant
finanzen.net Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
dpa-afx ROUNDUP 2: Facebook-Konzern Meta verspricht 'KI, die einen versteht'
TraderFox Meta Platforms: Der rücksichtslose Architekt der KI-Verhaltenssteuerung
TraderFox Gelddruckmaschine läuft auf Hochtouren! Meta begeistert mit Rekordzahlen und visionärer Zukunftsstrategie!
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Meta auf 'Outperform' - Ziel 810 Dollar
dpa-afx Facebook-Konzern Meta schraubt KI-Investitionen hoch
finanzen.net Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochabend mit Verlusten
Benzinga Stock Market Today: S&amp;P 500, Dow Jones Futures Gain After Federal Reserve Pauses Rate Cuts—Tesla, Microsoft, Meta, Apple, IBM In Focus
MotleyFool AMD, Broadcom, and Nvidia Stock Investors Just Got Fantastic News from CEO Mark Zuckerberg
Benzinga Why Meta Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
Benzinga Meta&#39;s AI 2026 CapEx Can Pay For 90 NFL Stadiums, 10 James Webb Telescopes And Rivals New York&#39;s Budget As Zuckerberg Bets Big On &#39;Superintelligence&#39;
Zacks Zacks Earnings Trends Highlights: Meta, Microsoft and Tesla
Business Times Meta must have facial recognition measures for notable Facebook users in Singapore or risk S$1 million fine
Business Times From Meta to Samsung, global tech unleashes spending to chase AI
Benzinga Mark Zuckerberg Says Video Not &#39;End Of The Line&#39; As Meta Eyes Future Where Users Can Jump Inside The Content: &#39;The Investments That We&#39;ve Done...&#39;
