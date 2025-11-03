Ausblick: AT S (AT&S) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausblick

So sehen die Prognosen der Experten für die AT S (AT&S)-Bilanz aus.

AT S (AT&S) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,060 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 92,94 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,850 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AT S (AT&S) in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,60 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 420,8 Millionen EUR im Vergleich zu 450,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,100 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,86 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,75 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,59 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net