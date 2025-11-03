DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,38 -3,5%Nas23.886 +0,7%Bitcoin93.223 -2,8%Euro1,1532 ±-0,0%Öl65,13 +0,1%Gold4.006 +0,1%
Ausblick

Ausblick: AT S (AT&S) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

03.11.25 18:29 Uhr
Ausblick: AT S (AT&S) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal | finanzen.net

So sehen die Prognosen der Experten für die AT S (AT&S)-Bilanz aus.

AT S (AT&S) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,060 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 92,94 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,850 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AT S (AT&S) in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,60 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 420,8 Millionen EUR im Vergleich zu 450,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,100 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,86 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,75 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,59 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
11.05.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
23.03.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenDer Aktionärsbrief
27.01.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buyErste Group Bank
