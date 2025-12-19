DAX24.296 +0,4%Est505.768 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 +4,7%Nas23.231 +1,0%Bitcoin75.495 +3,5%Euro1,1719 -0,1%Öl60,08 +0,6%Gold4.341 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Nike 866993 Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Amazon 906866 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX im Plus -- Wall Street fester -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
FedEx-Aktie sinkt dennoch: Ergebnis besser als erwartet FedEx-Aktie sinkt dennoch: Ergebnis besser als erwartet
Nike: Umsatz im 2. Quartal über den Erwartungen, Marge unter Druck! Nike: Umsatz im 2. Quartal über den Erwartungen, Marge unter Druck!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kartell-Urteil: Edelstahlfirma Lech-Stahlwerke muss 21 Millionen Euro zahlen

19.12.25 15:20 Uhr

DÜSSELDORF/MEITINGEN (dpa-AFX) - Das Edelstahlunternehmen Lech-Stahlwerke muss wegen illegaler Preisabsprachen 21 Millionen Euro zahlen. Das Unternehmen aus Meitingen (Bayern) war laut einem Urteil des Düsseldorfer Oberlandesgerichts (Aktenzeichen V-1 OWi OLG 1/24) Teil eines Kartells, an dem zwischen 2002 und 2016 zehn Edelstahlfirmen und zwei Branchenverbände beteiligt waren. Die Beteiligten sollen wichtige Preisbestandteile abgesprochen haben.

Wer­bung

Doch irgendwann packte eine der Firmen aus und das Kartellamt schritt ein - 2015 kam es zu umfangreichen Durchsuchungen in der Branche. In den Jahren 2018 bis 2021 verhängten die Wettbewerbshüter Bußgelder von insgesamt 355 Millionen Euro. Während die meisten Kartellanten die Geldbußen zähneknirschend akzeptierten, zogen die Lech-Stahlwerke und eine weitere Stahlfirma vor das Oberlandesgericht. Dort bewerteten die Richter den Sachverhalt aber ebenfalls als kartellrechtswidrig. Das Urteil ist rechtskräftig, das Verfahren gegen die andere Stahlfirma geht weiter./wdw/DP/men