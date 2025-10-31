Experteneinschätzungen

T-Mobile US-Aktie: Experten empfehlen T-Mobile US im Oktober mehrheitlich zum Kauf

31.10.25 22:30 Uhr

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die T-Mobile US-Aktie im vergangenen Monat.

Die T-Mobile US-Aktie wurde im Oktober 2025 von 8 Experten analysiert. 7 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 272,50 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von T-Mobile US auf 210,05 USD beläuft. Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 28.10.2025 RBC Capital Markets 270,00 USD 28,54 24.10.2025 Bernstein Research 265,00 USD 26,16 24.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 300,00 USD 42,82 24.10.2025 RBC Capital Markets 270,00 USD 28,54 14.10.2025 Redaktion finanzen.net

