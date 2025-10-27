DAX 24.279 -0,1%ESt50 5.704 -0,1%MSCI World 4.429 +0,2%Top 10 Crypto 15,65 -1,9%Nas 23.814 +0,8%Bitcoin 99.021 +1,1%Euro 1,1668 +0,2%Öl 64,49 -1,9%Gold 3.966 -0,6%
T-Mobile US Aktie

190,00 EUR +0,18 EUR +0,09 %
STU
220,86 USD +0,24 USD +0,11 %
BTT
Marktkap. 211,69 Mrd. EUR

KGV 22,84 Div. Rendite 1,28%
WKN A1T7LU

ISIN US8725901040

Symbol TMUS

T-Mobile US Kaufen

T-Mobile US Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US von 280 auf 265 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Quartalszahlen des Mobilfunkers seien von einem dynamischen Neukundenwachstum bei gleichzeitig robusten Ergebniskennziffern geprägt gewesen, schrieb Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Erwartung hoher Verkaufsfördermaßnahmen für die kommenden Quartale im Sektor, denen sich T-Mobile US nicht verschließen dürfte, rechne er mit einer moderat sinkenden operativen Marge./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

T-Mobile US Kaufen

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 221,53		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 220,86		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthias Volkert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 283,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

