T-Mobile US Aktie
Marktkap. 220,41 Mrd. EURKGV 22,84 Div. Rendite 1,28%
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Symbol TMUS
T-Mobile US Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat T-Mobile US auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Umsatz und operatives Ergebnis der US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom lägen im Rahmen der Konsensschätzungen und der freie Barmittelzufluss sowie die Neukundenzahlen darüber, schrieb Jonathan Atkin in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: T-Mobile US Outperform
|Unternehmen:
T-Mobile US
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 270,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 219,99
|Abst. Kursziel*:
22,73%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 220,36
|Abst. Kursziel aktuell:
22,53%
|
Analyst Name:
Jonathan Atkin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 283,75
*zum Zeitpunkt der Analyse
