T-Mobile US Aktie
Marktkap. 196,69 Mrd. EURKGV 22,84 Div. Rendite 1,28%
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Symbol TMUS
T-Mobile US Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US nach einer Branchenkonferenz der UBS mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Telekom-Tochter sei auf gutem Wege, frühere Ziele zu erreichen oder zu übertreffen, schrieb John Hodulik am Dienstagnachmittag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: T-Mobile US Buy
|Unternehmen:
T-Mobile US
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 300,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 201,35
|Abst. Kursziel*:
48,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 201,62
|Abst. Kursziel aktuell:
48,79%
|
Analyst Name:
John C. Hodulik
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 283,75
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu T-Mobile US
|09:21
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|28.10.25
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
