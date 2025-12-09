DAX 24.098 -0,3%ESt50 5.710 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.512 -0,3%Euro 1,1657 +0,2%Öl 61,94 -0,3%Gold 4.200 -0,2%
T-Mobile US Aktie

172,86 EUR -0,22 EUR -0,13 %
201,62 USD +0,26 USD +0,13 %
WKN A1T7LU

ISIN US8725901040

Symbol TMUS

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US nach einer Branchenkonferenz der UBS mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Telekom-Tochter sei auf gutem Wege, frühere Ziele zu erreichen oder zu übertreffen, schrieb John Hodulik am Dienstagnachmittag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 201,35		 Abst. Kursziel*:
48,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 201,62		 Abst. Kursziel aktuell:
48,79%
Analyst Name:
John C. Hodulik 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 283,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

