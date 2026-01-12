DAX 25.361 -0,2%ESt50 6.014 +0,0%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 12,35 +1,4%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.863 +0,9%Euro 1,1667 +0,0%Öl 64,73 +0,7%Gold 4.586 -0,3%
T-Mobile US Aktie

168,50 EUR -0,56 EUR -0,33 %
STU
196,69 USD -3,87 USD -1,93 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 192,36 Mrd. EUR

KGV 22,84 Div. Rendite 1,28%
WKN A1T7LU

ISIN US8725901040

Symbol TMUS

Barclays Capital

T-Mobile US Overweight

10:36 Uhr
T-Mobile US Overweight
T-Mobile US
168,50 EUR -0,56 EUR -0,33%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Die Anlegerstimmung für US-Telekomwerte habe sich zuletzt eher etwas verschlechtert, schrieb Kannan Venkateshwar in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wenn die großen Anbieter T-Mobile US und AT&T beim Nettokundenwachstum etwas vom Gas gehen würden, würde das gleichwohl Raum für höhere Gewinnmargen für alle Anbieter schaffen. T-Mobile US ist die wichtigste Tochter der Deutschen Telekom. Die US-Sparte steuert einen Großteil zum Gewinn des deutschen Konzerns bei./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 01:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 240,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 197,51		 Abst. Kursziel*:
21,51%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 196,69		 Abst. Kursziel aktuell:
22,02%
Analyst Name:
Kannan Venkateshwar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 275,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

