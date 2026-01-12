T-Mobile US Aktie
Marktkap. 192,36 Mrd. EURKGV 22,84 Div. Rendite 1,28%
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Symbol TMUS
T-Mobile US Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Die Anlegerstimmung für US-Telekomwerte habe sich zuletzt eher etwas verschlechtert, schrieb Kannan Venkateshwar in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wenn die großen Anbieter T-Mobile US und AT&T beim Nettokundenwachstum etwas vom Gas gehen würden, würde das gleichwohl Raum für höhere Gewinnmargen für alle Anbieter schaffen. T-Mobile US ist die wichtigste Tochter der Deutschen Telekom. Die US-Sparte steuert einen Großteil zum Gewinn des deutschen Konzerns bei./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 01:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 05:10 / GMT
