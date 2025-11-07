DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,05 +0,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin88.350 +0,7%Euro1,1533 -0,1%Öl64,03 +0,7%Gold4.007 +0,8%
Expertenmeinungen

Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf

07.11.25 07:50 Uhr
Continental-Aktie im Oktober 2025: Mehrheit der Experten rät zum Kauf

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Continental-Aktie im abgelaufenen Monat.

Continental AG
66,52 EUR
Die Continental-Aktie wurde im Oktober 2025 von 10 Analysten unter die Lupe genommen.

5 Analysten empfehlen die Continental-Aktie mit Kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 64,80 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Continental auf 65,48 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research50,00 EUR-23,6420.10.2025
Deutsche Bank AG65,00 EUR-0,7317.10.2025
UBS AG80,00 EUR22,1717.10.2025
Jefferies & Company Inc.60,00 EUR-8,3717.10.2025
JP Morgan Chase & Co.70,00 EUR6,9016.10.2025
Deutsche Bank AG63,00 EUR-3,7902.10.2025
Bernstein Research50,00 EUR-23,6402.10.2025
Jefferies & Company Inc.60,00 EUR-8,3702.10.2025
UBS AG80,00 EUR22,1701.10.2025
JP Morgan Chase & Co.70,00 EUR6,9001.10.2025

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Continental AG

Analysen zu Continental AG

