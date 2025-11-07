Expertenmeinungen

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Continental-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel

Die Continental-Aktie wurde im Oktober 2025 von 10 Analysten unter die Lupe genommen.

5 Analysten empfehlen die Continental-Aktie mit Kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 64,80 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Continental auf 65,48 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 50,00 EUR -23,64 20.10.2025 Deutsche Bank AG 65,00 EUR -0,73 17.10.2025 UBS AG 80,00 EUR 22,17 17.10.2025 Jefferies & Company Inc. 60,00 EUR -8,37 17.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 70,00 EUR 6,90 16.10.2025 Deutsche Bank AG 63,00 EUR -3,79 02.10.2025 Bernstein Research 50,00 EUR -23,64 02.10.2025 Jefferies & Company Inc. 60,00 EUR -8,37 02.10.2025 UBS AG 80,00 EUR 22,17 01.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 70,00 EUR 6,90 01.10.2025

