Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Continental-Aktie im abgelaufenen Monat.
Die Continental-Aktie wurde im Oktober 2025 von 10 Analysten unter die Lupe genommen.
5 Analysten empfehlen die Continental-Aktie mit Kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 64,80 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Continental auf 65,48 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|50,00 EUR
|-23,64
|20.10.2025
|Deutsche Bank AG
|65,00 EUR
|-0,73
|17.10.2025
|UBS AG
|80,00 EUR
|22,17
|17.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 EUR
|-8,37
|17.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|70,00 EUR
|6,90
|16.10.2025
|Deutsche Bank AG
|63,00 EUR
|-3,79
|02.10.2025
|Bernstein Research
|50,00 EUR
|-23,64
|02.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 EUR
|-8,37
|02.10.2025
|UBS AG
|80,00 EUR
|22,17
|01.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|70,00 EUR
|6,90
|01.10.2025
