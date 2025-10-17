DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.292 ±0,0%Top 10 Crypto14,40 -3,5%Nas22.563 -0,5%Bitcoin92.513 +0,1%Euro1,1718 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX fällt vorbörslich -- Asiens Märkte unter Druck -- Continental übertrifft Erwartungen bei Marge und Cashflow
Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: DAX dürfte am Freitag unter 24.000 Punkte sacken
Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den letzten Handelstag der Woche
Zahlen präsentiert

Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen

17.10.25 07:15 Uhr
Continental-Aktie hebt ab: Börse überrascht - Margen schießen über Prognose hinaus | finanzen.net

Continental hat im dritten Quartal 2025 sowohl mit der bereinigten EBIT-Marge als auch mit dem bereinigten Free Cashflow die Markterwartungen übertroffen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
57,70 EUR 0,62 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Konzern auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte, lag die bereinigte EBIT-Marge mit rund 11,4 Prozent über den 9,5 Prozent, der in einem vom Unternehmen erhobenen Analystenkonsens ermittelt wurden. Der bereinigte Free Cashflow beläuft sich auf rund 0,2 Milliarden (Konsens 113 Millionen) Euro.

Den Konzernumsatz gab Conti mit rund 5,0 (Konsens 4,9) Milliarden Euro an. Im Unternehmensbereich Tires belief sich der Umsatz auf rund 3,5 (Konsens 3,5) Milliarden Euro und die bereinigte EBIT-Marge auf rund 14,3 (Konsens 13,0) Prozent. Hier habe sich insbesondere der Preis/Mix-Effekt im Vorjahresvergleich deutlich positiv entwickelt, so Conti. Zudem hätten das gut anlaufende Winterreifengeschäft und niedrigere Fixkosten zur positiven Ergebnisentwicklung beigetragen.

Der Unternehmensbereich Contitech erwirtschaftete einen Umsatz von rund 1,5 (Konsens 1,5) Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von rund 6,6 (Konsens 4,6) Prozent.

Die Prognose für das Gesamtjahr hat den weiteren Angaben zufolge unverändert Bestand.

Die endgültigen Zahlen sollen am 6. November veröffentlicht werden.

JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Conti habe seine Erwartungen als auch jene am Markt deutlich übertroffen, schrieb Akshat Kacker am Donnerstag nach den Eckdaten des Reifenkonzerns für das dritte Quartal. Für 2026 seien die Hannoveraner gut positioniert.

Die Continental-Aktie legt zum XETRA-Handel auf Tradegate rund 5,5 Prozent zu.

DOW JONES und dpa-AFX

