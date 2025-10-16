Continental Aktie
Marktkap. 13,26 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 70 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jose M Asumendi hob am Donnerstag in einer Nachbetrachtung der finalen Zahlen für das dritte Quartal seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in diesem und im kommenden Jahr deutlich an. Stärkere Volumina und ein verbesserter Preis-Mix im Reifengeschäft seien zusammen mit niedrigeren Zollbelastungen die Haupttreiber./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
