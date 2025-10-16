DAX 23.744 -1,3%ESt50 5.613 -1,0%MSCI World 4.324 -0,7%Top 10 Crypto 13,24 -7,8%Nas 23.077 -1,8%Bitcoin 87.574 -3,1%Euro 1,1539 +0,4%Öl 62,96 -0,9%Gold 3.981 +0,1%
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Arm, Lucid im Fokus
Continental Aktie

66,66 EUR +0,54 EUR +0,82 %
STU
Marktkap. 13,26 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900

ISIN DE0005439004

Symbol CTTAF

JP Morgan Chase & Co.

Continental Overweight

16:56 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
66,66 EUR 0,54 EUR 0,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 70 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jose M Asumendi hob am Donnerstag in einer Nachbetrachtung der finalen Zahlen für das dritte Quartal seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in diesem und im kommenden Jahr deutlich an. Stärkere Volumina und ein verbesserter Preis-Mix im Reifengeschäft seien zusammen mit niedrigeren Zollbelastungen die Haupttreiber./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
67,18 €		 Abst. Kursziel*:
13,13%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
66,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,01%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

16:56 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:31 Continental Buy UBS AG
11:06 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:36 Continental Underperform Bernstein Research
10:01 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

finanzen.net Bewertung im Blick JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Continental-Aktie JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Continental-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Continental auf 76 Euro - 'Overweight'
Dow Jones Continental-Aktie steigt dennoch: Michelin-Konkurrrent wegen Sonderbelastungen mit Verlust im 3. Quartal
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Nachmittag freundlich
finanzen.net Buy von UBS AG für Continental-Aktie
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Donnerstagmittag fester
dpa-afx ROUNDUP: Conti rutscht wegen Sonderkosten in rote Zahlen - Aktie kaum bewegt
finanzen.net JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Continental-Aktie
finanzen.net Underperform für Continental-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental announces preliminary figures for the third quarter of 2025 – adjusted EBIT margin as well as adjusted free cash flow above market expectations
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
