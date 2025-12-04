DAX23.869 +0,7%Est505.715 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,58 +1,8%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.996 -0,3%Euro1,1670 ±-0,0%Öl62,82 +0,1%Gold4.201 -0,1%
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins - Nikkei mit kräftigen Gewinnen -- Salesforce steigert Gewinn und Umsatz kräftig -- Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, Siemens Energy im Fokus
Top News
Pershing Square Capital: So hat Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025 investiert
Autowerte im Fokus

Aktien von VW, Porsche & Co. stark - Trump will Vorgaben lockern

04.12.25 10:05 Uhr
Aktien von VW, Porsche & Co. legen zu: Trump kündigt Lockerungen von Vorgaben an | finanzen.net

Bei den Auto-Aktien haben sich die Anleger am Donnerstag vom Optimismus des Analysten der Bank of America (BofA) anstecken lassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
92,36 EUR 3,48 EUR 3,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
60,00 EUR 2,20 EUR 3,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46,84 EUR 2,38 EUR 5,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
39,51 EUR 1,65 EUR 4,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Darüber hinaus kündigte US-Präsident Donald Trump Lockerungen von Vorgaben an, wie viel Kraftstoff Autos und leichte Nutzfahrzeuge in den Vereinigten Staaten künftig verbrauchen dürfen. Er wolle die "lächerlichen und inakzeptablen" Auflagen seines demokratischen Vorgängers Joe Biden beenden, sagte er im Weißen Haus.

Bank-of-America-Analyst Horst Schneider ist bei Europas Autobranche generell zuversichtlicher für 2026. Entscheidend sei der geringere regulatorische Druck, der für mehr Flexibilität sorge, schrieb er in seinem Ausblick. In den USA könnten die Anforderungen an geringeren Schadstoffausstoß sogar gleich ganz fallen. Europa werde zwar nicht so weit gehen, aber Autos mit Verbrennungsmotoren wohl erst nach 2040 von den Straßen verbannen.

Er empfahl unter anderem die Papiere der Auto-Holding Porsche SE zum Kauf. Sie gewannen an der DAX-Spitze mit einem Hoch seit März fast 4 Prozent. Mit der Porsche-SE-Aktie bekämen Anleger praktisch Volkswagen und den Sportwagenbauer Porsche AG mit einem hohen Discount, so Schneider.

Auch Mercedes waren mit 3 Prozent Plus sehr gefragt. Bei den Stuttgartern sei zumindest vorerst das Schlimmste vorüber. Er gab seine "Underperform"-Skepsis auf. Diese behielt er zwar bei BMW bei. Die Aktien ließen sich dennoch um zwei Prozent mitreißen, auch wenn Schneider es für verfrüht hält, hier auf eine Trendwende zu setzen.

Auch Nutzfahrzeughersteller könnten von den gelockerten Vorschriften in den USA profitieren. Daimler Truck und TRATON legten am Donnerstag deutlich zu.

/ag/jha/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com, pokchu / Shutterstock.com

