DAX25.026 -1,1%Est505.945 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 -3,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.949 -0,9%Euro1,1634 +0,4%Öl63,71 -0,8%Gold4.668 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- Bitcoin, D-Wave, Nordex, SAP, Siemens Energy, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: DAX stürzt unter 25.000 Punkte - DAX Put bleibt attraktiv, neuer Trade: Meta Short mit Discount Put Hot Stocks heute: DAX stürzt unter 25.000 Punkte - DAX Put bleibt attraktiv, neuer Trade: Meta Short mit Discount Put
Alphabet-Aktie nach 4-Billionen-Dollar-Marke: Google wehrt sich gegen Suchmaschinen-Monopol-Urteil Alphabet-Aktie nach 4-Billionen-Dollar-Marke: Google wehrt sich gegen Suchmaschinen-Monopol-Urteil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump verknüpft Grönland mit entgangenem Friedensnobelpreis

19.01.26 13:43 Uhr

Von Max Colchester, Laurence Norman und Kim Mackrael

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat in einer Mitteilung an den norwegischen Ministerpräsidenten erklärt, dass er nicht länger "rein an den Frieden" denken müsse, nachdem er bei der Vergabe des Friedensnobelpreises übergangen worden war. Währenddessen bemühen sich europäische Staats- und Regierungschefs, ihn von einem schädlichen transatlantischen Handelskrieg abzubringen.

Wer­bung

Bisher haben die Europäische Union und Großbritannien davon abgesehen, offen mit Vergeltungszöllen zu drohen. Damit soll versucht werden, die Spannungen abzubauen, damit Trump seine Drohungen nicht in die Tat umsetzt. Der US-Präsident hat angekündigt, am 1. Februar einen Zoll von 10 Prozent gegen europäische Länder zu verhängen, die sich einem US-Plan zur Übernahme von Grönland widersetzen.

Nach Aussage des norwegischen Ministerpräsidenten erklärte Trump in einer Textnachricht, dass die Welt nicht sicher sei, solange die USA nicht die "vollständige und totale Kontrolle über Grönland" hätten. Er verknüpfte sein Streben nach der größten Insel der Welt mit der Tatsache, dass ihm der Friedensnobelpreis nicht verliehen wurde.

Ministerpräsident Jonas Gahr Støre teilte mit, er habe auf die Nachricht geantwortet. "Wir haben auf die Notwendigkeit einer Deeskalation hingewiesen", hieß es in einer Erklärung. Das Weiße Haus reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Wer­bung

Hinter den Kulissen suchen europäische Beamte nach Wegen, auf den Präsidenten zu reagieren, ohne die Situation zu einem umfassenden Handelsstreit eskalieren zu lassen oder bei Sicherheitsfragen nachzugeben. Die hektische Diplomatie folgt auf einen Versuch, europäische Stärke zu zeigen, bei dem mehrere Nationen Truppen nach Grönland entsandten. Dieser Schritt scheint nach hinten losgegangen zu sein und veranlasste Trump dazu, in die Offensive zu gehen.

"Es wird eine geschlossene und klare Antwort aus Europa geben, und wir bereiten nun koordinierte Gegenmaßnahmen mit unseren europäischen Partnern vor", sagte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil. "Wir sind bereit, Lösungen zu finden. Wir reichen die Hand aus, aber wir sind nicht bereit, uns erpressen zu lassen."

In vertraulichen Gesprächen in Brüssel erklärten EU-Vertreter, dass die EU Zeit habe, ihre Optionen zu prüfen, aber bei Bedarf schnell handeln könne. Diplomaten aus den Mitgliedstaaten sagten nach dem Treffen, die EU werde nichts unternehmen, um die Situation zu verschärfen, es sei denn, Trump würde tatsächlich Zölle einführen. "Unsere Priorität ist der Dialog, nicht die Eskalation", sagte ein Sprecher der Europäischen Kommission.

Wer­bung

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2026 07:43 ET (12:43 GMT)