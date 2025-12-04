Rheinmetall-Aktie freundlich: Insiderkäufe und bullishes Kursziel stützen - Auch RENK- und HENSOLDT-Aktie höher
Die Rheinmetall-Aktie verzeichnet nach jüngsten Verlusten eine leichte Erholung, angetrieben durch Insiderkäufe und positive Analysen. Auch die Papiere von RENK und HENSOLDT stabilisieren sich wieder.
Werte in diesem Artikel
• Rheinmetall-Aktie legt nach Verlusten zum Monatsstart wieder zu
• Insiderkäufe des CEOs bringen neues Vertrauen in das Papier
• UBS-Analysten sehen weiter massives Aufwärtspotenzial
Rheinmetall-Aktie: Kurs springt zurück - Auch Aktien von RENK und HENSOLDT stabilisiert
Nach einer Schwächephase zum Monatswechsel, die den Anteilsschein via XETRA am Montag zeitweise bis auf 1.410,00 Euro nach unten drückte, meldet sich die Rheinmetall-Aktie mit einer leichten Erholung zurück: Am Donnerstag legt ihr Kurs im XETRA-Handel zeitweise um 0,69 Prozent auf 1.529,50 Euro zu, nachdem bereits im Mittwochshandel ein Plus von 1,95 Prozent verzeichnet worden war.
Auch die Papiere von RENK und HENSOLDT zeigen sich am Donnerstag freundlich: Die RENK-AKtie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,08 Prozent auf 49,76 Euro hinzu, während die HENSOLDT-Aktie bei 69,50 Euro um 1,76 Prozent höher steht.
Für Anleger stellt sich nun die Frage: Ist diese Erholung von Dauer?
Rheinmetall-Chef setzt Zeichen: Insiderkäufe stärken Vertrauen
Wenige Dinge am Aktienmarkt wirken so überzeugend wie persönliche Investitionen des Top-Managements. So hat Rheinmetall-CEO Armin Papperger den Kursrückgang am 1. Dezember genutzt, um für fast 300.000 Euro weitere Aktien seines Unternehmens zu kaufen. Konkret holte er weitere 210 Rheinmetall-Aktien zu einem Kurs von 1.421,00 Euro in sein Depot - und griff damit bei den Papieren seines Konzerns bereits zum sechsten Mal in diesem Jahr zu. Insgesamt hat Papperger damit rund 1,9 Millionen Euro investiert. Börsenbeobachter werten diese Käufe als starkes Vertrauenssignal des Managements in die Zukunft des Unternehmens.
Analysten bleiben bullisch: Kursziel weit über aktuellem Wert
Auch die Experten zeigen sich überzeugt: Die Schweizer Großbank UBS hielt in einer Analyse vom 3. Dezember an ihrem Rheinmetall-Kursziel von 2.500 Euro fest - das wäre ein Sprung von mehr als 60 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.
Analyst Sven Weier begründete die Einschätzung mit der Annahme, dass derzeit nur ein Verteidigungsbudget von zwei Prozent des deutschen BIP im Kurs eingepreist sei. Er rechnet jedoch mit 3,5 Prozent und erwartet für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn je Aktie von 28,83 Euro. Das spricht für weiteres Potenzial - zumindest auf dem Papier.
Politische Stimmung schwankt - Märkte suchen Richtung
Das Marktumfeld für Rüstungswerte bleibt derzeit allerding volatil. Einerseits sorgten Nachrichten zu Friedensgesprächen zwischen den USA und der Ukraine für kurzfristige Schwäche bei Rüstungsaktien. Andererseits stützten warnende Worte Putins gegenüber Europa zuletzt wieder die Kurse von Unternehmen wie Rheinmetall.
Die nächsten Wochen dürften nun zeigen, ob sich die Rüstungsaktien nachhaltig erholen können oder geopolitische Risiken erneut für Rückschläge sorgen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere HENSOLDT News
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|24.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|24.11.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|24.11.2025
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|24.11.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen