Wie viel Wert mit einem Polkadot-Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Wertzuwachs oder -verlust?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Polkadot-Investments gewesen.

Am 03.12.2022 notierte Polkadot bei 5,502 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in DOT investiert worden wären, hätte man nun 181,75 Polkadot im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 430,12 USD, da sich der Wert von Polkadot am 03.12.2025 auf 2,367 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 56,99 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 01.12.2025 bei 2,043 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.12.2024 bei 10,72 USD.

Redaktion finanzen.net