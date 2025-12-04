DAX23.694 -0,1%Est505.695 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 -2,6%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.873 -0,5%Euro1,1659 -0,1%Öl63,03 +0,5%Gold4.189 -0,3%
Konjunkturdaten im Blick

Darum gibt der Euro etwas nach

04.12.25 07:49 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb der Euro zum US-Dollar etwas nachgibt | finanzen.net

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im frühen Handel leicht gesunken.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1654 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1668 Dollar festgesetzt.

Der Fokus liegt bei den Konjunkturdaten aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) auf den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Die letzten Werte seien unerwartet niedrig ausgefallen. Sie wiesen darauf hin, dass die Lage am Arbeitsmarkt weiter solide sei. Neue Nahrung für die bereits ausgeprägten Zinssenkungserwartungen in den USA dürfte es damit laut Helaba nicht geben. Am Markt wird in der kommenden Woche inzwischen wieder verstärkt mit einer Zinssenkung gerechnet.

/jha/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Winiki / Shutterstock.com, Zepedrocoelho / Shutterstock.com