So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tezos von vor 3 Jahren verloren

Performance im Fokus

Bei einer frühen Investition in Tezos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren war ein Tezos 0,9964 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in XTZ investiert worden wären, hätte man nun 10.035,72 Tezos im Depot. Mit dem XTZ-USD-Kurs vom 03.12.2025 gerechnet (0,5027 USD), wäre das Investment nun 5.044,97 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 49,55 Prozent verkleinert.

Am 01.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,4704 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tezos wurde am 07.12.2024 erreicht und liegt bei 1,795 USD.

Redaktion finanzen.net