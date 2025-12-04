DAX23.865 +0,7%Est505.719 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -1,5%Nas23.454 +0,2%Bitcoin80.083 -0,2%Euro1,1672 ±-0,0%Öl62,79 +0,1%Gold4.200 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins - Nikkei mit kräftigen Gewinnen -- Salesforce steigert Gewinn und Umsatz kräftig -- Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, Siemens Energy im Fokus
Top News
Wie viel Wert mit einem Polkadot-Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einem Polkadot-Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tezos von vor 3 Jahren verloren So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tezos von vor 3 Jahren verloren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Performance im Fokus

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tezos von vor 3 Jahren verloren

04.12.25 11:03 Uhr
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tezos von vor 3 Jahren verloren | finanzen.net

Bei einer frühen Investition in Tezos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XTZ/USD (Tezos-US-Dollar)
0,5064 USD 0,0037 USD 0,74%
Charts|News

Vor 3 Jahren war ein Tezos 0,9964 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in XTZ investiert worden wären, hätte man nun 10.035,72 Tezos im Depot. Mit dem XTZ-USD-Kurs vom 03.12.2025 gerechnet (0,5027 USD), wäre das Investment nun 5.044,97 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 49,55 Prozent verkleinert.

Am 01.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,4704 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tezos wurde am 07.12.2024 erreicht und liegt bei 1,795 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: leksiv / Shutterstock.com