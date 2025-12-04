SENTIMENT/Wieder extrem hohe Erwartungen an den Börsen

DOW JONES--Die Laune an der Wall Street hat sich wieder aufgehellt. Das zeigt die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII. Händler hatten bereits damit gerechnet, da der vorherige Befragungszeitraum noch nicht die sprunghaft verbesserte Aussicht auf US-Zinssenkungen erfasst hatte. Mit dem aktuellen Zuwachs im Bullenlager auf 44,3 von 32,0 Prozent wird dies nun nachvollzogen.

Der kräftige Zugewinn speist sich fast ausschliesslich aus dem Bärenlager, das auf 30,8 von 42,7 Prozent geschrumpft ist. Ob der Optimismus berechtigt ist, wird der US-Notenbank-Entscheid in der kommenden Woche zeigen.

In der Stimmung am deutschen Aktienmarkt waren die Zinsperspektiven in der vergangenen Woche bereits berücksichtigt. Daher blickt Sentiment-Experte Joachim Goldberg nun etwas skeptischer auf den anhaltenden Optimismus in Deutschland. Immerhin war die Stimmung bei Profi-Anlegern auf den höchsten Stand seit Jahren geklettert. Den Bullen könnte aber bald die Puste ausgehen, urteilt er nach seiner Umfrage im Auftrag der Börse Frankfurt.

Angesichts des geringen Kursplus seit vergangener Woche hätten sich die hohen Erwartungen nicht erfüllt, wegen des gleichzeitigen Rekord-Optimismus habe es in deutschen Aktien aber kaum Gewinnmitnahmen gegeben, so Goldberg. Rund 12 Prozent der Profis haben ihre Aktien verkauft und nur 2 Prozent der Privaten. Die Mehrheit der Wechsler habe sich nur an die Seitenlinie ins Lager der Neutralen zurückgezogen. Allerdings seien die Sentiment-Indizes der beiden Anlegergruppen dennoch mit +42 und +31 immer noch ziemlich hoch, betont Goldberg.

Zwischen 24.000 und 24.100 DAX-Punkten würde der Verhaltensökonom mit Gewinnmitnahmen rechnen. Hier dürfte der durchschnittliche Einstandspreis der meisten Positionen liegen. An der Unterseite sieht er erst ab 23.150/200 Punkten etwas stützende Kaufbereitschaft.

