Analystenmeinungen

Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst

07.11.25 07:55 Uhr
NASDAQ-Aktie NVIDIA im Oktober 2025: Experten geben aktuelle Empfehlungen | finanzen.net

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die NVIDIA-Aktie geworfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
163,86 EUR 1,26 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

10 Analysten gaben ihre Einschätzung der NVIDIA-Aktie preis.

10 Experten stufen die NVIDIA-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 260,50 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von NVIDIA auf 202,49 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG235,00 USD16,0629.10.2025
Bernstein Research225,00 USD11,1229.10.2025

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
