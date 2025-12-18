Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsende steigen

NASDAQ Composite-Entwicklung

Der NASDAQ Composite ging mit Gewinnen aus dem Handelstag.

Der NASDAQ Composite verbuchte im NASDAQ-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 1,38 Prozent auf 23.006,36 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 23.012,06 Zählern und damit 1,40 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (22.693,32 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 22.906,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23.149,61 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 1,39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22.432,85 Punkte. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22.470,73 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, bei 19.392,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19,32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24.019,99 Punkten. Bei 14.784,03 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 13,35 Prozent auf 14,01 USD), TTM Technologies (+ 8,95 Prozent auf 67,09 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 8,17 Prozent auf 53,90 USD), Comtech Telecommunications (+ 8,07 Prozent auf 3,08 USD) und Lam Research (+ 6,27 Prozent auf 164,70 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Geron (-4,29 Prozent auf 1,34 USD), Roivant Sciences (-4,01 Prozent auf 21,79 USD), Myriad Genetics (-3,60 Prozent auf 6,70 USD), Central Garden Pet (-3,29 Prozent auf 32,65 USD) und Patterson-UTI Energy (-3,03 Prozent auf 5,77 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 48.735.679 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,677 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Upbound Group-Aktie weist mit 4,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Cogent Communications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net