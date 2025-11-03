US-Zinshoffnung lässt nach: Aktien von LEG, TAG & Co. unter Druck
Immobilienaktien stehen am Montag mit den nachlassenden Hoffnungen auf eine weitere Lockerung der US-Geldpolitik weiter unter Druck.
Werte in diesem Artikel
Dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen vorerst wohl nicht mehr senken dürfte, scheint schon seit längerem klar. Niedrige Zinsen erleichtern Immobilienfinanzierungen und sind daher tendenziell positiv für die Branche.
Der europäische Branchenindex sank gegen den positiven Markttrend um 0,3 Prozent. Im DAX belegte Vonovia mit minus 1,2 Prozent den letzten Platz, während TAG Immobilien und LEG Immobilien zu den schwächsten Werten im MDAX gehörten.
Die Marktexperten der Landesbank Helaba erinnerten daran, dass die US-Notenbank Fed am vergangenen Mittwoch den Leitzins zum zweiten Mal in Folge moderat gesenkt hatte, Fed-Chef Jerome Powell aber auch betont hatte, dass "eine weitere Senkung bei der Dezember-Sitzung alles andere als sicher ist". Analysten waren zuvor von einer weiteren Senkung zum Jahresende ausgegangen.
Die veränderten Markterwartungen spiegelt auch das "Fed Watch Tool" der Terminbörse CME Group ab. Es zeigt die Wahrscheinlichkeit zukünftiger US-Zinsänderungen basierend auf den Preisen von Fed-Funds-Futures-Kontrakten an. Demzufolge ist die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung von 0,25 Prozentpunkten binnen gut einer Woche von 92 auf 69 Prozent gesunken.
/gl/mis
FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf LEG Immobilien
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LEG Immobilien
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere LEG Immobilien News
Bildquellen: Vonovia SE, LEG
Nachrichten zu Vonovia SE
Analysen zu Vonovia SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|09.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.07.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|03.04.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|19.03.2025
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underweight
|Barclays Capital
|06.11.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen