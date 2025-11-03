DAX24.150 +0,8%Est505.680 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -4,0%Nas23.776 +0,2%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1509 -0,2%Öl64,60 -0,7%Gold4.011 +0,2%
Einkaufsmanagerindex

S&P Global: US-Industrie zeigt Wachstum im Oktober

03.11.25 15:55 Uhr
US-Industrie laut S&P Global mit gutem Start ins vierte Quartal - Nachfrage bleibt fragil | finanzen.net

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Oktober gegenüber dem Vormonat verstärkt.

Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 52,5 von 52,0 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 52,2 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Die US-Hersteller meldeten einen soliden Start in das vierte Quartal, wobei die Produktion als Reaktion auf einen erfreulich robusten Anstieg der Auftragseingänge mit erhöhter Geschwindigkeit zunahm. Schaut man jedoch genauer hin, ist das Bild nicht ganz so rosig", sagte Chefökonom Chris Williamson laut der Mitteilung. "Am beunruhigendsten ist der beispiellose Anstieg der unverkauften Lagerbestände im Oktober, der weitgehend mit den schwächer als erwartet ausgefallenen Verkäufen an Kunden, insbesondere in den Exportmärkten, zusammenhängt und in den kommenden Monaten zu einer Verlangsamung der Produktion führen könnte, sofern sich die Nachfrage nicht wieder belebt."

Die Unternehmen seien auch weniger optimistisch für das kommende Jahr.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2025 09:55 ET (14:55 GMT)

DOW JONES

