Dermapharm-Aktie steigt: Aktienkäufe vom Aufsichtsratschef
Aktienkäufe des Großaktionärs und Aufsichtsratschefs Wilhelm Beier haben am Montag Schwung in den Kurs der Dermapharm-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
In der Spitze stieg dieser um 4,4 Prozent auf 35,65 Euro und auf den höchsten Stand seit Mitte Juni. Zuletzt betrug der Aufschlag via XETRA noch 2,49 Prozent auf 35,00 Euro. Damit setzte sich der am Mittwoch vergangener Woche begonnene Aufwärtstrend fort.
Einer Stimmrechtsmitteilung vom Montag zufolge erwarb Beier Aktien für 36,25 Millionen Euro außerbörslich. Der Preis belief sich auf 33,565 Euro je Aktie. Beier und seine Familie halten über die Themis Beteiligungs AG die Mehrheit der Aktien der Gesellschaft. Nach Bloomberg-Angaben der kam Themis zuletzt auf gut 77 Prozent der Dermapharm-Anteile./bek/mis
