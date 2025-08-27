Dermapharm Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Dermapharm von 49 auf 34 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach der langen unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Investitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. Bei Dermapharm rechnen sie allerdings mit gebremstem Wachstum und vermissen Kurstreiber./ag/ajx
