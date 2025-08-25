Jefferies & Company Inc.

Dermapharm Buy

09:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Bestätigte Eckdaten und Jahresziele des Arzneimittelherstellers sprächen für anziehende Gewinne im zweiten Halbjahr, schrieb Fabian Piasta am Dienstag nach Zahlen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dermapharm Holding SE