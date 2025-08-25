DAX 24.148 -0,5%ESt50 5.401 -0,8%Top 10 Crypto 15,65 -1,3%Dow 45.282 -0,8%Nas 21.449 -0,2%Bitcoin 94.932 +0,1%Euro 1,1620 +0,0%Öl 68,32 -0,6%Gold 3.377 +0,3%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Bestätigte Eckdaten und Jahresziele des Arzneimittelherstellers sprächen für anziehende Gewinne im zweiten Halbjahr, schrieb Fabian Piasta am Dienstag nach Zahlen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Dermapharm Holding SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,75 €		 Abst. Kursziel*:
45,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,15%
Analyst Name:
Fabian Piasta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dermapharm Holding SE

09:06 Dermapharm Buy Jefferies & Company Inc.
12.08.25 Dermapharm Hold Warburg Research
17.06.25 Dermapharm Hold Warburg Research
10.06.25 Dermapharm Hold Warburg Research
19.05.25 Dermapharm Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
