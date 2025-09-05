DAX 23.710 +0,5%ESt50 5.344 +0,5%Top 10 Crypto 15,63 -1,1%Dow 45.401 -0,5%Nas 21.700 +0,0%Bitcoin 95.590 +0,7%Euro 1,1730 +0,1%Öl 66,95 +2,0%Gold 3.619 +0,9%
Dermapharm Aktie

33,00 EUR +0,25 EUR +0,76 %
Marktkap. 1,78 Mrd. EUR

KGV 18,41 Div. Rendite 2,31%
WKN A2GS5D

ISIN DE000A2GS5D8

Symbol DMPHF

Jefferies & Company Inc.

Dermapharm Hold

13:41 Uhr
Dermapharm Hold
Dermapharm Holding SE
33,00 EUR 0,25 EUR 0,76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Das Management sei zuversichtlich hinsichtlich des Ergebnisziels, schrieb Fabian Piasta am Montag nach einem Treffen mit dem Finanzchef. Mit Blick auf die umsatzschwache Tochter Arkopharma herrsche aber weiter Zurückhaltung./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 06:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 06:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dermapharm Holding SE

Zusammenfassung: Dermapharm Hold

Unternehmen:
Dermapharm Holding SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
33,00 €		 Abst. Kursziel*:
3,03%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
33,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,03%
Analyst Name:
Fabian Piasta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dermapharm Holding SE

13:41 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
26.08.25 Dermapharm Hold Warburg Research
26.08.25 Dermapharm Buy Jefferies & Company Inc.
12.08.25 Dermapharm Hold Warburg Research
mehr Analysen

