Jefferies & Company Inc.

Dermapharm Hold

13:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Das Management sei zuversichtlich hinsichtlich des Ergebnisziels, schrieb Fabian Piasta am Montag nach einem Treffen mit dem Finanzchef. Mit Blick auf die umsatzschwache Tochter Arkopharma herrsche aber weiter Zurückhaltung./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 06:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 06:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

