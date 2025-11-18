DAX 23.789 +0,3%ESt50 5.658 +0,0%MSCI World 4.376 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 -0,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.366 +0,4%Euro 1,1597 +0,0%Öl 63,22 +0,2%Gold 4.160 -0,1%
Dermapharm Aktie

Marktkap. 1,91 Mrd. EUR

KGV 18,41 Div. Rendite 2,31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das Management des Pharmaunternehmens habe einen konstruktiven Ton angestimmt für das laufende Übergangsjahr, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Interesse der Investoren habe sich auf wichtige Initiativen und Wachstumstreiber für die Zukunft konzentriert./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Dermapharm Holding SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
36,55 €		 Abst. Kursziel*:
-6,98%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
37,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,36%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dermapharm Holding SE

15:26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
26.08.25 Dermapharm Hold Warburg Research
Nachrichten zu Dermapharm Holding SE

finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX liegt zum Handelsende im Minus
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX liegt am Nachmittag im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX im Minus
finanzen.net Dermapharm präsentierte Quartalsergebnisse
dpa-afx Dermapharm-Aktie gibt ab: Jahresziele bestätigt - Umbau belastet Umsatz
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus
EQS Group EQS-News: Stabiles Ergebnis trotz Portfolioanpassung – Prognose 2025 bestätigt, Markenarzneimittel mit kräftigem Wachstum
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels
EQS Group EQS-News: Stable earnings despite portfolio adjustment - 2025 guidance confirmed, strong growth in branded pharmaceuticals
EQS Group EQS-AFR: Dermapharm Holding SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: Dermapharm Holding SE: Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft, buy
EQS Group EQS-News: Dermapharm confirms stable business development in H1 2025 and records EBITDA growth in Q2 versus prior-year quarter
EQS Group EQS-AFR: Dermapharm Holding SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Dermapharm Holding SE remains on projected growth trajectory in Q2 2025
EQS Group EQS-DD: Dermapharm Holding SE: Wilhelm Beier, buy
EQS Group EQS-PVR: Dermapharm Holding SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
