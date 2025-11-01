DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.371 -0,1%Euro1,1536 ±0,0%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Oktober 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus Oktober 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
Performance der Tech-Werte

Oktober 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus

01.11.25 01:12 Uhr
Tops und Flops im TecDAX: So entwickelten sich die Aktien im Oktober 2025 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im Oktober.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.629,2 PKT -21,3 PKT -0,58%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte im Oktober 2025

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX im Oktober 2025 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.09.2025 und dem 31.10.2025. Stand ist der 31.10.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: TeamViewer

TeamViewer: -26,49 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 29: IONOS

IONOS: -22,64 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 28: PNE

PNE: -18,79 Prozent

Quelle: PNE

Platz 27: Kontron

Kontron: -17,11 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 26: HENSOLDT

HENSOLDT: -16,41 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 25: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -9,75 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 24: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -8,29 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 23: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -7,31 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 22: Nagarro SE

Nagarro SE: -6,90 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 21: Bechtle

Bechtle: -6,63 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 20: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -5,93 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 19: CANCOM SE

CANCOM SE: -5,74 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 18: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -4,99 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 17: SAP SE

SAP SE: -1,51 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 16: freenet

freenet: -0,88 Prozent

Quelle: freenet

Platz 15: United Internet

United Internet: -0,45 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 14: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -0,12 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 13: Infineon

Infineon: 3,37 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 12: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: 4,13 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 11: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 5,54 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 10: ATOSS Software

ATOSS Software: 5,64 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 9: 1&1

1&1: 6,47 Prozent

Quelle: 1&1 Drillisch

Platz 8: QIAGEN

QIAGEN: 8,13 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 7: JENOPTIK

JENOPTIK: 13,85 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 6: EVOTEC SE

EVOTEC SE: 13,99 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 5: Siltronic

Siltronic: 14,81 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 4: Drägerwerk

Drägerwerk: 15,87 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 3: Nordex

Nordex: 17,34 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 2: Sartorius vz

Sartorius vz: 20,31 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 1: SMA Solar

SMA Solar: 20,63 Prozent

Quelle: SMA Solar

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema TecDAX

