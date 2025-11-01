Oktober 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im Oktober.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX im Oktober 2025 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.09.2025 und dem 31.10.2025. Stand ist der 31.10.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: TeamViewer
TeamViewer: -26,49 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 29: IONOS
IONOS: -22,64 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 28: PNE
PNE: -18,79 Prozent
Quelle: PNE
Platz 27: Kontron
Kontron: -17,11 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 26: HENSOLDT
HENSOLDT: -16,41 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 25: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -9,75 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 24: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -8,29 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 23: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -7,31 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 22: Nagarro SE
Nagarro SE: -6,90 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 21: Bechtle
Bechtle: -6,63 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 20: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -5,93 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 19: CANCOM SE
CANCOM SE: -5,74 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 18: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -4,99 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 17: SAP SE
SAP SE: -1,51 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 16: freenet
freenet: -0,88 Prozent
Quelle: freenet
Platz 15: United Internet
United Internet: -0,45 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 14: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -0,12 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 13: Infineon
Infineon: 3,37 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 12: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: 4,13 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 11: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 5,54 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 10: ATOSS Software
ATOSS Software: 5,64 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 9: 1&1
1&1: 6,47 Prozent
Quelle: 1&1 Drillisch
Platz 8: QIAGEN
QIAGEN: 8,13 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 7: JENOPTIK
JENOPTIK: 13,85 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 6: EVOTEC SE
EVOTEC SE: 13,99 Prozent
Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 5: Siltronic
Siltronic: 14,81 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 4: Drägerwerk
Drägerwerk: 15,87 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 3: Nordex
Nordex: 17,34 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 2: Sartorius vz
Sartorius vz: 20,31 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 1: SMA Solar
SMA Solar: 20,63 Prozent
Quelle: SMA Solar
Weitere News
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag