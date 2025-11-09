Analysten-Meinungen

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Deutsche Bank-Aktie in den Fokus genommen.

12 Analysten gaben ihre Einschätzung der Deutsche Bank-Aktie preis.

8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen das Halten der Deutsche Bank-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 33,90 EUR beziffert, während der aktuelle Deutsche Bank-Kurs an der Börse XETRA bei 30,93 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 36,00 EUR 16,39 31.10.2025 RBC Capital Markets 39,00 EUR 26,09 30.10.2025 DZ BANK - - 29.10.2025 UBS AG 32,00 EUR 3,46 29.10.2025 Warburg Research 30,40 EUR -1,71 29.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 35,00 EUR 13,16 29.10.2025 RBC Capital Markets 34,00 EUR 9,93 29.10.2025 Jefferies & Company Inc. 33,00 EUR 6,69 29.10.2025 Jefferies & Company Inc. 33,00 EUR 6,69 20.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 35,00 EUR 13,16 08.10.2025 RBC Capital Markets 34,00 EUR 9,93 07.10.2025 Morgan Stanley 35,00 EUR 13,16 06.10.2025 Warburg Research 30,40 EUR -1,71 02.10.2025

