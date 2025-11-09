Deutsche Bank-Aktie: Experten empfehlen Deutsche Bank im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Deutsche Bank-Aktie in den Fokus genommen.
12 Analysten gaben ihre Einschätzung der Deutsche Bank-Aktie preis.
8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen das Halten der Deutsche Bank-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 33,90 EUR beziffert, während der aktuelle Deutsche Bank-Kurs an der Börse XETRA bei 30,93 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|36,00 EUR
|16,39
|31.10.2025
|RBC Capital Markets
|39,00 EUR
|26,09
|30.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|29.10.2025
|UBS AG
|32,00 EUR
|3,46
|29.10.2025
|Warburg Research
|30,40 EUR
|-1,71
|29.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|35,00 EUR
|13,16
|29.10.2025
|RBC Capital Markets
|34,00 EUR
|9,93
|29.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|33,00 EUR
|6,69
|29.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|33,00 EUR
|6,69
|20.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|35,00 EUR
|13,16
|08.10.2025
|RBC Capital Markets
|34,00 EUR
|9,93
|07.10.2025
|Morgan Stanley
|35,00 EUR
|13,16
|06.10.2025
|Warburg Research
|30,40 EUR
|-1,71
|02.10.2025
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
