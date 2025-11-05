Richemont-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Richemont-Aktie im vergangenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen Oktober haben 4 Experten die Aktie von Richemont wie folgt eingeschätzt.
1 Experte stuft die Richemont-Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Richemont mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 163,25 CHF. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 4,55 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Richemont-Aktie von 158,70 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|150,00 CHF
|-5,48
|16.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|170,00 CHF
|7,12
|10.10.2025
|Deutsche Bank AG
|170,00 CHF
|7,12
|09.10.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|163,00 CHF
|2,71
|06.10.2025
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Richemont
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Richemont
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Richemont News
Bildquellen: Richemont
Nachrichten zu Richemont
Analysen zu Richemont
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2025
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.2025
|Richemont Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|Richemont Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Richemont Buy
|UBS AG
|29.09.2025
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|19.09.2025
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.2025
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.2025
|Richemont Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.2025
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2019
|Richemont Sell
|UBS AG
|15.09.2016
|Richemont Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.2016
|Richemont Sell
|S&P Capital IQ
|05.08.2016
|Richemont verkaufen
|Macquarie Research
|24.05.2016
|Richemont Underperform
|Macquarie Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Richemont nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen