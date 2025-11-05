Einstufungen

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Richemont-Aktie im vergangenen Monat.

Im vergangenen Oktober haben 4 Experten die Aktie von Richemont wie folgt eingeschätzt.

1 Experte stuft die Richemont-Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Richemont mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 163,25 CHF. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 4,55 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Richemont-Aktie von 158,70 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 150,00 CHF -5,48 16.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 170,00 CHF 7,12 10.10.2025 Deutsche Bank AG 170,00 CHF 7,12 09.10.2025 Goldman Sachs Group Inc. 163,00 CHF 2,71 06.10.2025

Redaktion finanzen.net