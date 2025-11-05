DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,01 +1,6%Nas23.618 +1,2%Bitcoin90.664 +2,5%Euro1,1482 ±-0,0%Öl63,61 -1,2%Gold3.983 +1,3%
Einstufungen

Richemont-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

05.11.25 20:08 Uhr
So steht die Richemont-Aktie im Oktober 2025 da - Experten ziehen Bilanz | finanzen.net

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Richemont-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Richemont
158,50 CHF 1,00 CHF 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen Oktober haben 4 Experten die Aktie von Richemont wie folgt eingeschätzt.

1 Experte stuft die Richemont-Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Richemont mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 163,25 CHF. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 4,55 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Richemont-Aktie von 158,70 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)150,00 CHF-5,4816.10.2025
JP Morgan Chase & Co.170,00 CHF7,1210.10.2025
Deutsche Bank AG170,00 CHF7,1209.10.2025
Goldman Sachs Group Inc.163,00 CHF2,7106.10.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Richemont

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Richemont HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2025Richemont OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Richemont HoldDeutsche Bank AG
06.10.2025Richemont NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Richemont BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Richemont OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Richemont BuyUBS AG
29.09.2025Richemont OverweightBarclays Capital
19.09.2025Richemont OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Richemont OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Richemont HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.2025Richemont HoldDeutsche Bank AG
06.10.2025Richemont NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10.09.2025Richemont Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025Richemont Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.09.2019Richemont SellUBS AG
15.09.2016Richemont SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.2016Richemont SellS&P Capital IQ
05.08.2016Richemont verkaufenMacquarie Research
24.05.2016Richemont UnderperformMacquarie Research

