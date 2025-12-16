DAX 24.062 -0,1%ESt50 5.721 +0,1%MSCI World 4.391 -0,1%Top 10 Crypto 11,57 +1,1%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 74.285 -0,6%Euro 1,1715 -0,3%Öl 60,06 +2,1%Gold 4.318 +0,4%
Richemont Aktie

179,25 EUR +1,40 EUR +0,79 %
STU
167,50 CHF -1,85 CHF -1,09 %
SWX
Marktkap. 105,34 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV

ISIN CH0210483332

Symbol CFRHF

JP Morgan Chase & Co.

Richemont Overweight

13:31 Uhr
Richemont Overweight
Richemont
179,25 EUR 1,40 EUR 0,79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini passte ihre Schätzungen am Dienstagabend in ihrem Ausblick auf den Zwischenbericht Mitte Januar noch einmal etwas an. Ihre Umsatzprognose für Jewellery Maisons steigt etwas./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 21:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Overweight

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
167,35 CHF		 Abst. Kursziel*:
19,51%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
167,50 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
19,40%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
181,22 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

