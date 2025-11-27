DAX 23.756 -0,1%ESt50 5.650 -0,1%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,38 -1,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.731 +0,1%Euro 1,1571 -0,2%Öl 63,72 +0,5%Gold 4.167 +0,2%
Richemont Aktie

182,90 EUR +2,00 EUR +1,11 %
STU
182,90 EUR +0,85 EUR +0,47 %
GVIE
Marktkap. 106,96 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV

ISIN CH0210483332

JP Morgan Chase & Co.

Richemont Overweight

09:21 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat der Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit unterstrich Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick ihre positiven Geschäftserwartungen. Das Kursziel hob sie von 190 auf 200 Franken an und beließ die Einstufung auf "Overweight". Nach dem harten Jahr 2024 und dem volatilen Folgejahr erwarte sie 2026 eine Stabilisierung des Sektors und eine Rückkehr zu Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was unter dem historischen Durchschnitt liege, schrieb Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick für den Luxusgütersektor. Das schwierige Umfeld dürfte aber für weiterhin unterschiedliche Geschäftsentwicklungen sorgen. Battistini favorisiert Richemont ("Overweight"), sieht Brunello Cucinelli, Prada und Zegna Group (alle drei "Overweight") weiter positiv und stufte Moncler ("Overweight") sowie Salvatore Ferragamo ("Neutral") hoch. Vorsichtiger bleibt sie für Kering und Swatch (beide "Underweight") und stufte Burberry ("Underweight") ab./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Richemont Overweight

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
170,25 CHF		 Abst. Kursziel*:
17,47%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
176,11 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

