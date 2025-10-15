Aktien Schweiz freundlich - Richemont kräftig gesucht

DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.305 +0,6%Top 10 Crypto14,96 -2,9%Nas22.672 +0,7%Bitcoin95.297 -2,3%Euro1,1636 +0,2%Öl61,87 -0,7%Gold4.192 +1,2%
15.10.25 17:41 Uhr
DOW JONES--Mit freundlicher Tendenz hat der Aktienmarkt in der Schweiz den Handel zur Wochenmitte beendet. Eine Erholungsbewegung der Wall Street dürfte unterstützend gewirkt haben. Zwar lastet übergeordnet noch immer der Handelsstreit zwischen den USA und China auf der Stimmung, doch signalisierte US-Notenbankchef Jerome Powell in einer Rede eine weitere Zinssenkung noch im laufenden Monat.

Wer­bung

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 12.530 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber, unverändert schloss die Novartis-Aktie. Umgesetzt wurden 22,13 (zuvor: 19,86) Millionen Aktien.

Die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont führten den SMI mit weitem Abstand an. Sie gewannen 6,3 Prozent, nachdem der französische Wettbewerber LVMH starke Umsatzzahlen veröffentlicht hatte. Diese weckten Hoffnungen auf eine Trendwende für die strauchelnde Branche. Swatch gingen 8 Prozent höher aus dem Handel.

Indexschwergewicht Nestle erholte sich von den jüngsten Verlusten und rückte um 1,5 Prozent vor. Der Lebensmittelkonzern wird am Donnerstag den Umsatz der ersten neun Monate des Jahres veröffentlichen. Die beiden Pharmaschwergewichte Novartis (unverändert) und Roche (-0,7%) waren dagegen erneut nicht gefragt.

Wer­bung

Mit Ausnahme von Holcim (-1,2%) und Geberit (-1,1%) verzeichneten auch Konjunkurzykliker regen Zulauf. ABB gewannen 1,7, Amrize 1,3 und Sika 1,9 Prozent. ABB wird am Donnerstag seine Zahlen zum dritten Quartal vorlegen.

Eine Hochstufung auf "Kaufen" durch die Citigroup verhalf der Logitech-Aktie zu einem Plus von 3,1 Prozent.

Eine weitere juristische Niederlage drückte den Kurs der UBS um 1,5 Prozent. Ein Londoner Gericht hat die Klage eines Fonds der von der UBS übernommenen Credit Suisse (CS) gegen die japanische Softbank Group abgewiesen, die Verluste im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von Greensill Capital geltend machen wollte. Am Vortag war die UBS-Aktie mit dem Urteil des Schweizerischen Bundesverwaltungsgerichts zu den AT1-Kapitalinstrumenten der Credit Suisse unter Druck geraten.

Wer­bung

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 11:42 ET (15:42 GMT)

