US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Allianz-Aktie fester: Ausblick nach deutlichem Gewinnanstieg oben geschraubt
Richemont Aktie

186,50 EUR +8,80 EUR +4,95 %
FSE
170,95 CHF +9,45 CHF +5,85 %
SWX
Marktkap. 104,78 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV

ISIN CH0210483332

Symbol CFRHF

Jefferies & Company Inc.

Richemont Buy

19:06 Uhr
Richemont Buy
Aktie in diesem Artikel
Richemont
186,50 EUR 8,80 EUR 4,95%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 185 auf 190 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung spiegele die Fähigkeit des Luxusgüterkonzerns, Produktneuheiten in einem schwierigen Branchenumfeld zu beschleunigen, noch nicht vollständig wider, schrieb James Grzinic in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
190,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
170,95 CHF		 Abst. Kursziel*:
11,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
170,95 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
11,14%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
168,33 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

19:06 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
11:56 Richemont Buy UBS AG
11:01 Richemont Outperform Bernstein Research
10:46 Richemont Hold Deutsche Bank AG
09:21 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Richemont

dpa-afx Halbjahr 2024/25 Richemont-Aktie weit im Plus: Umsatz im Halbjahr stärker als am Markt erwartet gesteigert Richemont-Aktie weit im Plus: Umsatz im Halbjahr stärker als am Markt erwartet gesteigert
finanzen.net Schwacher Handel: SMI präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI schwächer
finanzen.net Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Nachmittag leichter
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags schwächer
dpa-afx ROUNDUP/Trotz US-Zölle und China-Verlangsamung: Richemont glänzt weiter
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SMI aktuell
finanzen.net SLI aktuell: SLI in der Verlustzone
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SPI fällt
Financial Times Cartier owner Richemont sales rise as rich shoppers spend on jewellery
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Non-Financial Report
Business Times Europe: Stoxx 600 rounds off fifth week of gains, Cartier-parent Richemont advances
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
GlobeNewswire Richemont posts robust performance for the year ended 31 March 2025
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Accounts
GlobeNewswire MYT Netherlands Parent B.V. ("Mytheresa") and Richemont announce the successful completion of Mytheresa's acquisition of YOOX NET-A-PORTER ("YNAP")
