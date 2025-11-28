DAX23.763 ±-0,0%Est505.653 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -0,6%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.203 +0,7%Euro1,1564 -0,3%Öl63,47 +0,1%Gold4.174 +0,4%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt LVMH auf 'Positive Catalyst Watch' - Hebt Ziel an

28.11.25 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
633,70 EUR 7,30 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat der Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit unterstrich Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick ihre positiven Geschäftserwartungen für das kommende Jahr. Das Kursziel hob sie von 545 auf 610 Euro an, beließ die Einstufung aber auf "Neutral". Nach dem harten Jahr 2024 und dem volatilen Folgejahr erwartet sie 2026 eine Stabilisierung des Sektors und eine Rückkehr zu Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was unter dem historischen Durchschnitt liege. Das schwierige Umfeld dürfte für weiterhin unterschiedliche Geschäftsentwicklungen sorgen. Battistini favorisiert Richemont, sieht Brunello Cucinelli, Prada und Zegna Group weiter positiv und stufte Moncler sowie Salvatore Ferragamo hoch. Vorsichtiger bleibt sie bei Kering und Swatch und stufte Burberry ab. Bei LVMH sei das Potenzial nach dem jüngsten Kursanstieg begrenzt, und die Schätzungen für 2026 und 2027 preisten schon ein stabileres Umfeld ein./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:15 / GMT

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

DatumRatingAnalyst
08:01LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyUBS AG
04.11.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal WeightBarclays Capital
20.10.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HaltenDZ BANK
16.10.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.11.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyUBS AG
16.10.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyUBS AG
15.10.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyDeutsche Bank AG
15.10.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformRBC Capital Markets
15.10.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:01LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal WeightBarclays Capital
20.10.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HaltenDZ BANK
16.10.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.06.2015LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
29.01.2015LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton UnderperformCredit Suisse Group
26.02.2014LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufenCredit Suisse Group
04.08.2009LVMH verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.07.2009LVMH reduzierenIndependent Research GmbH

