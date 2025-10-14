DAX 24.237 -0,6%ESt50 5.552 -0,3%MSCI World 4.287 +0,2%Top 10 Crypto 15,80 +2,6%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.637 -1,0%Euro 1,1622 +0,1%Öl 62,26 +0,0%Gold 4.193 +1,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Marktkap. 268,08 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292

ISIN FR0000121014

Symbol LVMHF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 470 auf 530 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kursgewinne der Hinterlegungsscheine in den USA seien ein gutes Zeichen dafür, was im europäischen Handel passieren könnte, schrieb James Grzinic am Dienstag nach den jüngsten Quartalszahlen des französischen Luxuskonzerns. Er hob seine Schätzungen aufgrund der leichten Verbesserungen im Geschäft mit Mode & Lederwaren an./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 15:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 15:54 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
530,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
528,60 €		 Abst. Kursziel*:
0,26%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
575,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,84%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
560,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

