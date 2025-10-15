DAX 24.208 +0,1%ESt50 5.632 +0,5%MSCI World 4.309 +0,2%Top 10 Crypto 15,19 -0,2%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.445 +0,4%Euro 1,1652 +0,1%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Marktkap. 264,31 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292

ISIN FR0000121014

Symbol LVMHF

UBS AG

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

12:56 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
604,90 EUR 7,70 EUR 1,29%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LVMH von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 513 auf 680 Euro angehoben. In den vergangenen zwei Jahren habe sie sich bei LVMH zurückgehalten und auf Anzeichen für eine Rückkehr der positiven Gewinndynamik gewartet, die nun wieder da zu sein scheine, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In dieser Zeit seien die Markterwartungen für 2025 um rund 40 Prozent gesunken, während die Margen des Luxusgüterkonzerns wieder auf das Niveau vor Covid zurückgekehrt seien. Die Zahlen zum dritten Quartal zeigten, dass sich die Markenpflege-Maßnahmen im wichtigen F&LG-Bereich(Mode und Leder) auszahlen./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 23:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
680,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
595,40 €		 Abst. Kursziel*:
14,21%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
604,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,42%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
584,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

