UBS AG

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

12:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LVMH von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 513 auf 680 Euro angehoben. In den vergangenen zwei Jahren habe sie sich bei LVMH zurückgehalten und auf Anzeichen für eine Rückkehr der positiven Gewinndynamik gewartet, die nun wieder da zu sein scheine, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In dieser Zeit seien die Markterwartungen für 2025 um rund 40 Prozent gesunken, während die Margen des Luxusgüterkonzerns wieder auf das Niveau vor Covid zurückgekehrt seien. Die Zahlen zum dritten Quartal zeigten, dass sich die Markenpflege-Maßnahmen im wichtigen F&LG-Bereich(Mode und Leder) auszahlen./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 23:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

