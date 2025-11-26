DAX 23.777 +0,2%ESt50 5.649 -0,1%MSCI World 4.373 +0,0%Top 10 Crypto 12,43 +0,5%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.975 +1,2%Euro 1,1582 -0,1%Öl 63,10 +0,1%Gold 4.151 -0,3%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

624,80 EUR +1,30 EUR +0,21 %
581,48 CHF +3,49 CHF +0,60 %
Marktkap. 305,7 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292

ISIN FR0000121014

Symbol LVMHF

UBS AG

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

09:26 Uhr
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
624,80 EUR 1,30 EUR 0,21%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 680 auf 725 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäische Luxusgütersektor habe hoffentlich das Schlimmste hinter sich, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem Ausblick auf 2026 vom Mittwochabend. Nach der von ihr erwarteten Stagnation 2025 sollte das organische Umsatzwachstum im Schnitt bei fünf Prozent liegen. Für die Gewinne (EPS), die im laufenden Jahr wohl um zwölf Prozent gesunken seien, prognostiziert sie einen Anstieg in dieser Größenordnung. Die Erholung sei allerdings noch in einem frühen Stadium. Richemont und die jüngst hochgestufte LVMH sind die Favoriten der Expertin. Zudem rät sie bei EssilorLuxottica nun zum Kauf. Dagegen stufte sie Prada ab./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 20:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
725,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
623,10 €		 Abst. Kursziel*:
16,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
624,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,04%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
593,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

09:26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
04.11.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
20.10.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten DZ BANK
16.10.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
16.10.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

finanzen.net Profitable LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition? EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren bedeutet EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net Schwache Performance in Paris: CAC 40 notiert zum Handelsstart im Minus
finanzen.net Starker Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich mit Kursplus
finanzen.net Börse Paris: CAC 40 zeigt sich nachmittags fester
finanzen.net Pluszeichen in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Handel in Paris: Anleger lassen CAC 40 zum Start des Mittwochshandels steigen
finanzen.net Dienstagshandel in Paris: CAC 40 schlussendlich im Aufwind
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: Börsianer lassen CAC 40 steigen
finanzen.net Gewinne in Paris: Gewinne im CAC 40
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH and Gucci
Business Times Europe: Stocks end higher as LVMH drives luxury rally
Business Times LVMH surges to biggest daily jump in 20 years as China demand sparks US$80 billion luxury rally
Business Times LVMH returns to growth with fashion unit proving resilient
Financial Times LVMH shares surge 13% as luxury leader returns to growth
Business Times LVMH bets on South Korea to spur growth on US, China uncertainty
Benzinga Luxury Labels Lose Their Luster Amid Changing Vibes, Gucci Sales Plunge 25% and LVMH Disappoints
