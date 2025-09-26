LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 255,83 Mrd. EURKGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 487 auf 513 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zuzanna Pusz sieht die europäische Luxusgüterbranche laut ihrem am Montag vorliegenden Kommentar an einem Wendepunkt. Das dritte Quartal dürfte ihrer Einschätzung nach im Gesamtbild besser als erwartet gewesen sein. Der Fokus verlagere sich nun auf das Schlussquartal und die Zeit danach./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
513,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
513,90 €
|Abst. Kursziel*:
-0,18%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
521,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,54%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
541,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|10:16
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|30.06.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|29.01.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Credit Suisse Group
|26.02.14
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Credit Suisse Group
|04.08.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.07.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton reduzieren
|Independent Research GmbH
