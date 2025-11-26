DAX23.574 +0,5%Est505.616 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 -2,0%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.620 +0,1%Euro1,1575 ±0,0%Öl62,34 -0,5%Gold4.162 +0,7%
Handel in Paris: Anleger lassen CAC 40 zum Start des Mittwochshandels steigen

26.11.25 09:28 Uhr
Handel in Paris: Anleger lassen CAC 40 zum Start des Mittwochshandels steigen

Der CAC 40 hält am Mittwoch an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der CAC 40 legt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,37 Prozent auf 8.055,18 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,417 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,619 Prozent fester bei 8.075,47 Punkten, nach 8.025,80 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.054,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8.075,88 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,308 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 8.225,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7.709,81 Punkten auf. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 7.194,51 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,95 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.314,23 Punkten. Bei 6.763,76 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 5.205 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 306,888 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,04 erwartet. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,42 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

