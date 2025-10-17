DAX 24.259 +1,8%ESt50 5.681 +1,3%MSCI World 4.348 +1,2%Top 10 Crypto 14,94 +0,6%Nas 23.022 +1,5%Bitcoin 95.081 +2,0%Euro 1,1649 -0,1%Öl 60,80 -0,9%Gold 4.347 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Warum die Diginex-Aktie einmal mehr Verluste verzeichnet Warum die Diginex-Aktie einmal mehr Verluste verzeichnet
Aktien von Ford, General Motors und Co. uneinheitlich: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen Aktien von Ford, General Motors und Co. uneinheitlich: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
611,70 EUR +5,80 EUR +0,96 %
STU
560,46 CHF +6,70 CHF +1,21 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 300,48 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853292

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LVMHF

DZ BANK

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten

18:26 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
611,70 EUR 5,80 EUR 0,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für LVMH nach Zahlen von 485 auf 640 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im dritten Quartal positiv überrascht, schrieb Katharina Schmenger in einer am Montag vorliegenden Studie. Besonders hebt sie Verbesserungen in China und die besser als erwartete Entwicklung der Hauptsparte heraus. Mangels wesentlicher Kurstreiber sei bei der Aktie aber kurzfristig keine Trendwende in Sicht./rob/tih//he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
611,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
611,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Katharina Schmenger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
584,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

18:26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten DZ BANK
16.10.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
16.10.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
15.10.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

finanzen.net Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben
TraderFox Top 5 Aktien, die nach den jüngsten Quartalszahlen durchstarten
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Nachmittag stärker
finanzen.net CAC 40 aktuell: CAC 40 in der Verlustzone
finanzen.net Zurückhaltung in Paris: CAC 40 notiert zum Start im Minus
finanzen.net Gewinne in Paris: CAC 40 bewegt schlussendlich im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 nachmittags in Grün
finanzen.net Aufschläge in Paris: CAC 40 auf grünem Terrain
Business Times Europe: Stocks end higher as LVMH drives luxury rally
Business Times LVMH surges to biggest daily jump in 20 years as China demand sparks US$80 billion luxury rally
Business Times LVMH returns to growth with fashion unit proving resilient
Financial Times LVMH shares surge 13% as luxury leader returns to growth
Business Times LVMH bets on South Korea to spur growth on US, China uncertainty
Benzinga Luxury Labels Lose Their Luster Amid Changing Vibes, Gucci Sales Plunge 25% and LVMH Disappoints
MotleyFool Why LVMH Stock Was Sliding Today
Business Times LVMH in talks to offload fashion label Marc Jacobs: sources
RSS Feed
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. zu myNews hinzufügen