LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 268,08 Mrd. EURKGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH von 550 auf 570 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe beim organischen Wachstum im dritten Quartal die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Experte hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht an./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 06:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
570,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
528,60 €
|Abst. Kursziel*:
7,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
606,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,06%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
565,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|11:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|30.06.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|29.01.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Credit Suisse Group
|26.02.14
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Credit Suisse Group
|04.08.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.07.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton reduzieren
|Independent Research GmbH
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK