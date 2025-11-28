DAX23.756 -0,1%Est505.650 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.731 +0,1%Euro1,1571 -0,2%Öl63,72 +0,5%Gold4.167 +0,2%
Kursentwicklung im Fokus

Freitagshandel in Paris: CAC 40 zum Start mit Gewinnen

28.11.25 09:27 Uhr
Freitagshandel in Paris: CAC 40 zum Start mit Gewinnen | finanzen.net

So bewegt sich der CAC 40 am Freitag.

Der CAC 40 gewinnt im Euronext-Handel um 09:10 Uhr 0,06 Prozent auf 8.104,20 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,459 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,068 Prozent fester bei 8.105,01 Punkten, nach 8.099,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.108,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.096,05 Zählern.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 0,918 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 28.10.2025, einen Wert von 8.216,58 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7.762,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.11.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7.179,25 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,61 Prozent nach oben. Bei 8.314,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 4.902 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 308,714 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,95 erwartet. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,32 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

