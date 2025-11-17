JP Morgan Chase & Co.

Richemont Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont von 170 auf 190 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sehr solide Ergebnisse für das erste Geschäftshalbjahr hätten die attraktive Anlagestory des Luxuskonzerns untermauert, schrieb Chiara Battistini am Montagabend in ihrem Resümee. Neben dem weiter starken Schmuckgeschäft hob sie die strikte Kostendisziplin der Schweizer lobend hervor./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT

